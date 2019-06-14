Жители пензенского села устроили сход после драки

Ранее СУСК сообщило, что вечером в четверг в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, но один из них — 34-летний мужчина — скончался в больнице. По данным УМВД по области, конфликт, переросший в драку, возник между жителями села на бытовой почве, а пострадали не менее пяти человек. СК расследует уголовное дело.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.
Ранее в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что во время схода жители перекрыли трассу М-5 «Урал».
Движение восстановлено, все работает в обычном режиме.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения возможных массовых беспорядков. «Безопасность там (в Чемодановке) на высоком уровне», — сказала собеседница агентства.
Собеседница агентства подтвердила, что действительно люди стояли на трассе. «Сейчас они разошлись и дорогу освободили», — пояснила она.
Ранее в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» также появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле властей и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.
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