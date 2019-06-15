04:19 (мск), источник: РИА Новости
В ДНР заявили о семерых пострадавших из-за обстрелов со стороны силовиков
ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Семь человек пострадали в пятницу
Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в результате обстрела со стороны силовиков окраин Донецка в пятницу вечером ранение получил один мирный житель.
«Сегодня в 21.15 в результате прямого попадания 82-миллиметровой мины получил повреждение жилой дом по улице Горького, 10 и получила множественные осколочные ранения хозяйка дома, 1943 года рождения. Пострадавшая оперативно доставлена в 14-ю городскую больницу Донецка. В данный момент идет операция. Также в результате попадания мины в районе дома № 8 по улице Левченко, получил
В военном ведомстве добавили, что еще пятеро мирных жителей получили ранения в подконтрольной силовикам Марьинке на окраине Донецка, куда