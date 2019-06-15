13:06 (мск), источник: РИА Новости
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
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АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек.
Раненых доставили в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии.