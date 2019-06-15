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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.

Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной. Всего в аварии пострадали 11 человек.

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