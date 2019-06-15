22:45 (мск), источник: РИА Новости
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Острогожском районе Воронежской области произошла крупная авария. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Острогожском районе Воронежской области произошла крупная авария. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Неподалеку от села Оськино столкнулись два автомобиля — легковушка Ford Focus и минивэн Volkswagen Transporter.
«Пострадали девять человек, из них погибли восемь», — сказал собеседник агентства.
На месте работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются.