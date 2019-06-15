Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
С кем связывают свою судьбу дети известных родителей
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Потомки репрессированных в СССР борются за право вернуться домойКонституционный суд России снова получил жалобу на неисполнение закона о реабилитации жертв политических репрессий
Украинцы требуют немедленно вернуть воду в Крым
Сварщик из Пензы погиб, защищая беременную
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Модель Наоми Кэмпбелл полностью разделась в пустыне - фото
Лиля Новикова найдена мертвой в своей квартире
25-летний внук Софии Ротару восхитил сеть красотой
Анну Семенович из-за фотошопа перестали узнавать фанаты
Дочь Веры Брежневой получит высшее образование в США
Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
14Сезон туманов во Владивостоке
15Закон джунглей
22:45 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП под Воронежем погибли восемь человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Острогожском районе Воронежской области произошла крупная авария. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Неподалеку от села Оськино столкнулись два автомобиля — легковушка Ford Focus и минивэн Volkswagen Transporter.

«Пострадали девять человек, из них погибли восемь», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, детей среди жертв нет.

На месте работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются.

 В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
КС Молдавии отменил решения о роспуске парламента
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Украинские футболисты выиграли ЧМ для игроков не старше 20 лет
В СК уточнили детали происшествия с самолетом в Краснодаре
Гренландия за день потеряла 40 процентов льда
На Марсе обнаружили логотип из «Стартрека»
Найден гигантский трилобит возрастом 500 миллионов лет
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Популярные темы на «Детях»
Обидно... 202
Корсет в своём апофеозе: подтянут, строен, грациозен © 151
Прокладки 105
Для мам и дочек или как с минимальными потерями пережить "критические дни" 90
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь