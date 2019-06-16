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14:26 (мск), источник: Интерфакс

В селе Чемодановка после массовой драки задержали еще 12 человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Сотрудники полиции задержали еще 12 участников конфликта в селе Чемодановка в Пензенской области, сообщила в воскресенье официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По информации СКР, в рамках уголовного дела изначально были задержаны трое мужчин; двое из них арестованы, «в отношении третьего принято решение об отложении принятия решения на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья».

Все трое признают свое участие в конфликте, сообщила Петренко.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находился в Чемодановке для нормализации обстановки после конфликта, в воскресенье покинул село.

Сейчас в Чемодановке работают сотрудники полиции, Росгвардии в усиленном режиме. Сегодня пройдут похороны погибшего, на траурных мероприятиях будут присутствовать представители власти.
Дина Черемушкина
пресс-секретарь главы региона

Она напомнила, что все расходы по проведению похорон власть возьмет на себя.

«Также будут погашены кредиты погибшего и его сестры из внебюджетных источников, — добавила пресс-секретарь, — поможем семье с окончанием строительства дома».

По данным Черемушкиной, в селе продолжает действовать план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков. Усилена охрана общественного порядка, комендантский час в селе не введен, добавила она.

Как сообщила пресс-секретарь главы региона, согласно актуальным данным на 1 июня, в Чемодановке проживает 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп — мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

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Накануне на портале правительства Пензенской области сообщалось, что полиция установила двенадцать участников драки в Чемодановке.

Конфликт в Чемодановке

14 июня жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами, произошедшей накануне. В стычке погиб один человек.

По информации местных СМИ, конфликт в Чемодановке разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку; возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную дорогу; в Бессоновском районе области был введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков, сообщали СМИ.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п. п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах (ч. 3 ст. 30 и п. п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В Следственном управлении СКР по Пензенской области сообщали о том, что в полицию доставили 174 человека, трое из них были задержаны.

В субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат комитета.

Со своей стороны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал оставаться в Чемодановке столько, сколько понадобится для урегулирования конфликта между сельчанами и цыганами.

Между тем, заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека Евгений Бобров выразил уверенность в том, что ситуация в Чемодановке обострилась из-за невнимания местных властей к проблемам сельчан.

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