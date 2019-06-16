14:21 (мск), источник: Газета.Ру
Умер участник группы «Машина времени»
Скончался барабанщик группы «Машина Времени» Сергей Остроумов.
Об этом написал в своем фейсбуке лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич.
Остроумов умер в возрасте 54 лет. На настоящий момент причина его смерти не раскрывается.
Он был сессионным участником «Машины Времени», а также постоянным барабанщиком в группе «Оркестр креольского танго».
Барабанщик выступал на различных российских и зарубежных фестивалях, в том числе в составе квартета Андрея Кондакова — Андрея Рябова.