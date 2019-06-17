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13:28 (мск), источник: BFM.ru

СМИ: суд не нашел состава преступления в деле калининградского журналиста Рудникова

Дело переквалифицировано с «вымогательства» на «самоуправство», статья не предусматривает лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

Московский районный суд Петербурга не нашел состава преступления в деле журналиста Игоря Рудникова, квалифицируемого как вымогательство, и переквалифицировал его на статью о самоуправстве (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».

Судья еще не закончил читать приговор журналисту, но теперь обе статьи, вменяемые Рудникову не предусматривают лишения свободы.

Рудникова обвиняли по пункту «б» части 3 статьи 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

Ранее, 6 июня, прокуратура попросила приговорить Рудникова к десяти годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Рудников требовал от главы калининградского управления Следственного комитета Виктора Леденев, заплатить ему 50 тысяч долларов. В случае отказа он грозил опубликовать в своей газете «Новые колеса» «позорящие сведения» о генерале. Защита журналиста настаивала, что уголовное преследование Рудникова связано с его профессиональной деятельностью и статьями о коррупции в Следственном комитете.

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