В докладе о катастрофе SSJ 100 нашли «незамеченную деталь»

«Бортпроводник, пытаясь спасти пассажиров, открыл заднюю дверь — но именно это послужило причиной моментального задымления салона. Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолета гораздо медленнее. А так дым затягивало в салон. Пилоты так вентилируют салон — открывают заднюю и переднюю дверь», — отметил собеседник канала.
Baza отмечает, что это «деталь, оставшаяся незамеченной».
14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Из документа следует, что после попадания в SSJ 100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь.
5 мая самолет SSJ 100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.
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