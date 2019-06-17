Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Осторожно: в WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Алсу удостоилась звания народной артистки
На сколько подорожает жилье после реформы в строительстве?
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Алсу удостоилась звания народной артистки
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
«Омерзительно и стыдно»: актриса о вызвавшем неслыханный резонанс
После слов Хабенского зал взорвался овациями
Семенович вернулась в Москву под капельницей в тяжелом состоянии
Полиция арестовала актёра Гайдуляна в Москве
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В докладе о катастрофе SSJ 100 нашли «незамеченную деталь»

Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на эксперта, принимавшего участие в подготовке доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) .

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
14 июняМАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в «Шереметьево»
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Бортпроводник, пытаясь спасти пассажиров, открыл заднюю дверь — но именно это послужило причиной моментального задымления салона. Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолета гораздо медленнее. А так дым затягивало в салон. Пилоты так вентилируют салон — открывают заднюю и переднюю дверь», — отметил собеседник канала.

В пользу этой версии говорит и другой факт: двери в багажный отсек во время пожара оставались закрытыми, в итоге эта часть самолета пострадала не так сильно, как пассажирский салон. По словам экспертов, на передней стенке отсека и багаже пассажиров выявлены следы копоти, следов открытого огня не обнаружено.

Baza отмечает, что это «деталь, оставшаяся незамеченной».

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Из документа следует, что после попадания в SSJ 100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь.

5 мая самолет SSJ 100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

Читайте также

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
МАК опубликовал поминутный анализ действий экипажа SSJ 100, загоревшегося в Шереметьеве
Во время загрузки произошла ошибка.
14 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
 Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Студентка раздевалась на камеру, чтобы оплатить обучение в ВУЗе
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в «Шереметьево»
В МЧС объяснили задержку подкрепления при катастрофе SSJ100 в Шереметьево
МАК проведет расследование после утечки информации о катастрофе SSJ 100
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
В Кремле увидели признаки кибервойны США против России
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Обманувший близких Алибасова аферист вернул часть денег
Стадион ЧМ-2018 в Волгограде снова затопило
Российский бегун в падении выиграл забег
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Алсу удостоилась звания народной артистки Певицу наградили в рамках фестиваля «Сердце Евразии», проходившего в Уфе
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить миллион рублей Российский офис марки Renault опубликовал полный прайс-лист на модель Arkana
Недвижимость
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Дети
Лучшие папы в мире животных (фото) Считается, что самцы в дикой природе занимаются заботами о том, чем накормить и как защитить самку и свое потомство...
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь