13:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянин лишился пиратского видео и трижды попытался сжечь офис Роскомнадзора
Россиянин три раза пытался поджечь офис ульяновского управления Роскомнадзора из мести за блокировку сайта с пиратским видео.
Прокуратура Ульяновска направила в суд уголовное дело местного жителя, который три раза пытался поджечь офис регионального управления Роскомнадзора из мести за блокировку пиратского сайта. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
По версии следствия, 2 апреля, 15 апреля и 9 мая 2018 года мужчина по ночам приходил к офису местного управления Роскомнадзора, молотком разбивал окна, обливал помещение горючей жидкостью и поджигал ее с помощью охотничьих спичек. Действия мужчины «были продиктованы местью за блокировку Роскомнадзором
Мужчину обвиняют в покушении на уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Ущерб от действий поджигателя составил 10 миллионов рублей.
В апреле прошлого года сообщалось об одном из пожаров в офисе Роскомнадзора. Тогда огонь повредил оконный блок и внутреннюю отделку одного из кабинетов.