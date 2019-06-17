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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин лишился пиратского видео и трижды попытался сжечь офис Роскомнадзора

Россиянин три раза пытался поджечь офис ульяновского управления Роскомнадзора из мести за блокировку сайта с пиратским видео.

Прокуратура Ульяновска направила в суд уголовное дело местного жителя, который три раза пытался поджечь офис регионального управления Роскомнадзора из мести за блокировку пиратского сайта. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

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По версии следствия, 2 апреля, 15 апреля и 9 мая 2018 года мужчина по ночам приходил к офису местного управления Роскомнадзора, молотком разбивал окна, обливал помещение горючей жидкостью и поджигал ее с помощью охотничьих спичек. Действия мужчины «были продиктованы местью за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, предоставлявшего незаконную возможность беспрепятственно пользоваться “пиратским” видео-контентом», отметили в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в покушении на уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Ущерб от действий поджигателя составил 10 миллионов рублей.

В апреле прошлого года сообщалось об одном из пожаров в офисе Роскомнадзора. Тогда огонь повредил оконный блок и внутреннюю отделку одного из кабинетов.

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