15:54 (мск), источник: BFM.ru
Инсулин в долг: почему льготники остаются без лекарств?
Права льготников на получение лекарств нарушаются почти по всей России, следует из результатов проверки Росздравнадзора.
Проверка Росздравнадзора выявила «грубые нарушения» в обеспечении лекарствами ряда российских регионов. Исследование проводилось по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой и длилось полгода, сообщается на сайте ведомства.
В девяти регионах специалисты выявили несвоевременное получение лекарств льготной категорией граждан. Речь идет о Брянской, Тверской и Ярославской областях, Краснодарском и Алтайском крае, а также о республиках Коми, Адыгея, Хакасия, Дагестан.
Значительное число нарушений связано с бесплатным получением препаратов больными сахарным диабетом.
— Здесь абсолютно точно есть коррупционная составляющая. Схема такая: бюджет выделяет деньги на льготные лекарства, допустим, 10 млн рублей на инсулин. В свою очередь, чиновники, главные врачи, аптеки, то есть все заинтересованные, решают закупить препараты всего на 3 млн. Соответственно, на эту сумму люди разбирают лекарства, остальным не хватает. Те, кому не достается, к сожалению, не знают, что им по закону бесплатно положен инсулин. Поэтому они безропотно идут и покупают за свои деньги.
— Вы говорили, что люди вам жалуются. Можете
— В Ярославле есть третья клиническая больница. Мы заходили в несколько палат, там лежали в том числе диабетики. У них спрашивали, дают ли лекарства. Они говорят: нет, не дают, покупаем сами. Там,
Впрочем, проблема с обеспечением льготников есть не только с инсулином. В сообщении Росздравнадзора говорится, что, например, жители Ярославской области
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