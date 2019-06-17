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15:54 (мск), источник: BFM.ru

Инсулин в долг: почему льготники остаются без лекарств?

Права льготников на получение лекарств нарушаются почти по всей России, следует из результатов проверки Росздравнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Проверка Росздравнадзора выявила «грубые нарушения» в обеспечении лекарствами ряда российских регионов. Исследование проводилось по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой и длилось полгода, сообщается на сайте ведомства.

Нарушения были зафиксированы в Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, на Чукотке, в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе.

В девяти регионах специалисты выявили несвоевременное получение лекарств льготной категорией граждан. Речь идет о Брянской, Тверской и Ярославской областях, Краснодарском и Алтайском крае, а также о республиках Коми, Адыгея, Хакасия, Дагестан.

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Значительное число нарушений связано с бесплатным получением препаратов больными сахарным диабетом. Пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» в Новгородской области Иван Коновалов рассказал, с какими ситуациями ему пришлось столкнуться лично.

— Здесь абсолютно точно есть коррупционная составляющая. Схема такая: бюджет выделяет деньги на льготные лекарства, допустим, 10 млн рублей на инсулин. В свою очередь, чиновники, главные врачи, аптеки, то есть все заинтересованные, решают закупить препараты всего на 3 млн. Соответственно, на эту сумму люди разбирают лекарства, остальным не хватает. Те, кому не достается, к сожалению, не знают, что им по закону бесплатно положен инсулин. Поэтому они безропотно идут и покупают за свои деньги.

— Вы говорили, что люди вам жалуются. Можете какую-то конкретную историю рассказать?

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— В Ярославле есть третья клиническая больница. Мы заходили в несколько палат, там лежали в том числе диабетики. У них спрашивали, дают ли лекарства. Они говорят: нет, не дают, покупаем сами. Там, по-моему, раз в месяц привозят льготные лекарства. На них выстраивается очередь за несколько часов до привоза. Мы, если честно, в шоке были от этой ситуации. Люди буквально занимают друг у друга инсулин. Женщина рассказывала, у нее не было денег, поэтому она занимала у своей подруги инсулин, который та получила по льготе, и потом ей отдавала. То же самое было и есть в Омской области, мы ездили в село Александровское. Один человек выяснил, что ему положен льготный инсулин, и начал за него бороться, а ему пытались палки в колеса вставлять. В итоге он добился того, что ему дают инсулин. И то же самое: знакомые диабетики у него занимают инсулин.

Впрочем, проблема с обеспечением льготников есть не только с инсулином. В сообщении Росздравнадзора говорится, что, например, жители Ярославской области из-за несвоевременной закупки препаратов органами исполнительной власти региона не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний.

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