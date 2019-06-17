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17:11 (мск), источник: Esquire

В Таиланде арестовали мужчину, который выдавал себя за Джорджа Клуни. Так он привлекал инвесторов в свой бизнес (хотя на Клуни не похож)

В течение семи лет Франческо Галделли и его жена Ваня Гоффи скрывались от полиции, незаконно торгуя поддельными часами Rolex через интернет.

Источник: ROYAL THAI POLICE

В Таиланде арестовали 58-летнего итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за голливудского актера Джорджа Клуни и семь лет скрывался от правосудия. Об этом сообщает Deadline.

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В 2010 году Миланский суд приговорил Галделли к восьми годам заключения за мошенничество. По версии следствия, мужчина использовал имя и образ актера, чтобы привлечь инвесторов вложиться в его компанию по производству поддельной одежды.

Сам итальянец утверждает, что Клуни разрешил пользоваться ему своим именем. Однако актер в суде эту информацию опроверг.

Вместе с Галделли арестовали его 45-летнюю супругу Ваню Гоффи, которая также проходит по делу обвиняемой.

В полиции отметили, что помимо обвинений в мошенничестве итальянцам также грозит наказание за нарушение миграционного законодательства, поскольку они находились в стране с просроченными визами.

В Таиланде они проживали с 2014 года и зарабатывали на жизнь тем, что продавали поддельные часы Rolex через интернет.

Интересно, что мужчина не похож на Джорджа Клуни, что не мешало ему успешно вести мошеннический бизнес, выдавая себя за голливудского актера. Их с женой в прессе прозвали «итальянскими Бонни и Клайд».

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