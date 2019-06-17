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19:02 (мск), источник: Forbes

Директора Белгородского НПЗ арестовали из-за долгов по зарплате после жалобы на прямую линию Путина

Директор Белгородского НПЗ Олег Майоров арестован по делу о невыплате зарплаты 121 сотруднику. О долгах рассказали его подчиненные, записавшие видеообращение перед прямой линией с Путиным.

Под стражу Майорова отправили по решению суда, уточняет региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, с января 2018 по февраль 2019 года директор завода тратил зарплату сотрудников на расчеты с контрагентами и кредитными организациями. Это помогло ему сохранить должность, укрепить деловую репутацию и повысить свой авторитет, утверждается в сообщении.

Общая сумма задолженности превысила 21 млн рублей. Без этих денег 121 человек более года не могли купить предметы необходимости, продукты питания и лекарства, утверждают следователи.
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12 июня сотрудники Белгородского НПЗ распространили записанное для прямой линии с президентом Владимиром Путиным видеообращение, рассказав в нем о проблемах на предприятии. «С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, работники сидят дома, но даже эти деньги нам не выплачивают», — говорится в видеообращении.

А спустя четыре дня появилось новое обращение, где сотрудники НПЗ назвали помещенного в изолятор Майорова таким же пострадавшим, как и весь трудовой коллектив.

Сотрудники завода заявили, что просили помочь погасить задолженность, а не посадить генерального директора. По их мнению, арест Майорова лишит людей последней надежды на продолжение работы НПЗ.

Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени. Ее будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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