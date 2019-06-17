Директора Белгородского НПЗ арестовали из-за долгов по зарплате после жалобы на прямую линию Путина

Под стражу Майорова отправили по решению суда, уточняет региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, с января 2018 по февраль 2019 года директор завода тратил зарплату сотрудников на расчеты с контрагентами и кредитными организациями. Это помогло ему сохранить должность, укрепить деловую репутацию и повысить свой авторитет, утверждается в сообщении.
Общая сумма задолженности превысила 21 млн рублей. Без этих денег 121 человек более года не могли купить предметы необходимости, продукты питания и лекарства, утверждают следователи.
12 июня сотрудники Белгородского НПЗ распространили записанное для прямой линии с президентом Владимиром Путиным видеообращение, рассказав в нем о проблемах на предприятии. «С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, работники сидят дома, но даже эти деньги нам не выплачивают», — говорится в видеообращении.
А спустя четыре дня появилось новое обращение, где сотрудники НПЗ назвали помещенного в изолятор Майорова таким же пострадавшим, как и весь трудовой коллектив.
Сотрудники завода заявили, что просили помочь погасить задолженность, а не посадить генерального директора. По их мнению, арест Майорова лишит людей последней надежды на продолжение работы НПЗ.
Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени. Ее будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».