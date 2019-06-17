18:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Цыгане выехали из двух сел Пензенской области
Все цыгане выехали из села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки. Как сообщили «Ъ» в
Ранее глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев заявил «МБХ медиа», что местные власти принудительно вывезли цыган. В правительстве отрицают эту информацию.
Я ответственно заявляю, что никто никого принудительно никуда не выселял. Цыгане действительно уехали из Чемодановки и Лопаток, но сделали это добровольно: многие испугались последствий. Насильно никто их не вывозил.
По информации «Ъ», во многих домах осталась брошенная цыганами скотина. Источник в сельской администрации сообщил «Ъ», что сельские власти намерены привлекать прокуратуру, чтобы получить доступ к домам, в которых остались животные.
14 июня около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, потребовав установить виновных в массовой драке. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением села. В рамках расследования уже задержаны 28 человек. Дело было передано в центральный аппарат СКР, в селе ввели «сухой закон».
Сегодня, 17 июня, губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что ситуация стабилизирована. Основные силы правоохранительных органов, которые с 14 июня располагались в Чемодановке, вернулись в пункты постоянной дислокации. Как отметил губернатор, в селе для обеспечения охраны порядка остались 20 полицейских.