19:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в суде
По данным местных СМИ, бывший политик умер во время заседания.
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По данным местных СМИ, бывший политик умер во время заседания.
В Египте в возрасте 67 лет умер бывший президент страны Мохаммед Мурси, ему стало плохо во время судебного заседания, сообщил Reuters со ссылкой на заявление местного телевидения.
В суде рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара, по которому бывший президент проходил главным обвиняемым.
Мохаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Его свергли в результате военного переворота.