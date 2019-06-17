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19:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в суде

По данным местных СМИ, бывший политик умер во время заседания.

Источник: AP 2019

В Египте в возрасте 67 лет умер бывший президент страны Мохаммед Мурси, ему стало плохо во время судебного заседания, сообщил Reuters со ссылкой на заявление местного телевидения.

В суде рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара, по которому бывший президент проходил главным обвиняемым.

Мохаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Его свергли в результате военного переворота.

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