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20:57 (мск), источник: ТАСС

СЖР просит главу СКР взять под контроль дела двоих осужденных за хранение наркотиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Речь идет об Андрее Евгеньеве и Никите Михеенко.

Союз журналистов России (СЖР) в открытом письме на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина просит его взять под личный контроль расследование дел журналиста из Иваново Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, которые были осуждены по статье 228 УК РФ о сбыте наркотиков. Обращение размещено в понедельник на сайте СЖР.

«Союз журналистов России обращается к вам, уважаемый Александр Иванович, с настоятельной просьбой взять дела Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах», — говорится в письме.

Как отмечается, Союз журналистов России с декабря 2017 года пристально следит за судьбой Евгеньева и Михеенко, осужденных по 228-й статье УК. По этой же статье было возбуждено дело против журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, обвинения с которого впоследствии были сняты в связи с недоказанностью его вины.

«Решающую роль в приговоре Андрею Евгеньеву сыграл протокол изъятия минимальной дозы наркотиков, составленный, по аргументированному заявлению адвокатов, с грубейшими нарушениями. Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД “Щукино” г. Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея», — сообщает СЖР.

По данным юристов Союза, Евгеньев подвергся жесткому допросу с избиением в ОВД «Щукино», что подтвердила проверка, проведенная УСБ.» «Первый судья по этому делу вернула его на доследование и тут же была заменена, судья Хорошевского суда Москвы Дмитрий Зиняков вынес обвинительный приговор, несмотря ни на какие доводы, документы и свидетельские показания защиты. Московский городской суд приговор утвердил. Точно так же продвигалось и дело Никиты Михеенко, но у него, в отличие от Андрея Евгеньева, есть даже данные медицинского освидетельствования, которые показывают, что он был жестоко избит, об него тушили окурки сигарет. В том же ОВД «Щукино», — говорится в сообщении.

Как сообщает Союз журналистов, управление собственной безопасности МВД России по Москве провело проверку и подтвердило факты избиения осужденных. «После чего дело передали в Следственный комитет, который отказал в возбуждении уголовного дела, после чего СЖР обратился в Генеральную прокуратуру, которая отменила это постановление, и СКР наконец-то осенью прошлого года завел уголовное дело по факту избиения Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко в ОВД “Щукино” без указания подозреваемых лиц», — отмечается у письме.

Возможный пересмотр дел

Расследование еще не завершено и СЖР надеется, что «в случае, если факт избиения Евгеньева и Михеенко в ОВД “Щукино” будет подтвержден в ходе следствия и по этому делу будет вынесено судебное решение, то появится возможность, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами пересмотреть приговоры Евгеньеву и Михеенко».

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