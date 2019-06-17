Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Россиян-льготников обманывают
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Алсу удостоилась звания народной артистки
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Кэти Перри в роли бургера появилась в новом клипе Тейлор Свифт
«Красив как бог»: Сергей Лазарев показал идеальный торс
Поймал мой мальчик: обнаженная Каменских восхитила талией
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
15Закон джунглей
22:46 (мск), источник: РИА Новости

Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили

МАДРИД, 17 июн — РИА Новости. Результаты аутопсии тела несовершеннолетней гражданки России, тело которой в воскресенье было обнаружено в квартире в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония), свидетельствует о насильственной смерти, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Официально эту информацию в Высшем суде Каталонии РИА Новости пока не подтвердили. Газета ссылается на «юридические источники». По ее данным, на шее девушки были обнаружены раны, нанесенные холодным оружием, и речь идет об убийстве. Изначально следствие рассматривало две версии — убийство или самоубийство.

Читайте также
Парень признался в жестоком убийстве своей девушки в Испании

Ранее в Генеральном консульстве РФ в Барселоне РИА Новости подтвердили, что найденная мертвой девочка в Матаро является российской гражданкой и заверили, что дипломаты находятся «в тесном контакте с полицией и местными властями» и держат «данный вопрос на контроле».

Испанские СМИ в понедельник сообщили, что правоохранители Каталонии расследуют убийство несовершеннолетней гражданки РФ. Приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в Матаро около года.

На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию и оставила детей одних в квартире. Тело девочки обнаружили друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться. Брат девочки пропал. Его поисками занимаются правоохранительные органы.

 Cтало известно, как чувствует себя Алибасов после выписки
В Москве госпитализирован актер Александр Калягин
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Кудрин не исключает «социального взрыва» в России
У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла
Комиссия не засчитала ЕГЭ, написанный гелевой ручкой
Фотогалерея: показаны самые зрелищные научные снимки из России
«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей» Актрисы воссоединились на торжестве
Авто
В России появится «новый» 7-местный «японец» Марка Mitsubishi оформила сертификационные документы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019. Закрытие 863
Жемчужина любовного пыла 477
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 377
Зависть 214
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь