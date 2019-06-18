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03:16 (мск), источник: РИА Новости

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши получил повреждение днища во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, запись инцидента опубликована в YouTube.

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня. В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса. Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал RMF FM представитель 8-й флотилии береговой обороны Польши, ситуация на ORP Gniezno находится под контролем, корабль исправен и продолжает выполнять поставленные задачи.

В свою очередь, пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.

Крупные учения НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019 проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

Участниками маневров являются 18 стран-членов и партнеров альянса, в них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов также призывал НАТО прекратить военную активность у границ страны для снижения напряженности.

Балтия: рижские диалоги НАТО
Во время загрузки произошла ошибка.
16 июня© Ньюстюб
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