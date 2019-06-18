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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Арестованы 15 участников конфликта в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке между жителями села Чемодановка и цыганами, в результате которой погиб один человек. Об этом ТАСС во вторник, 18 июня, сообщил представитель суда.

По его словам, участники конфликта будут содержаться под стражей в течение двух месяцев.

Ранее 17 июня стало известно о том, что все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после инцидента. Всего населенный пункт оставили примерно 650 цыган.

Как подчеркнул глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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В правительстве региона заявили, что в целом ситуация в селе стабилизировалась. Как уточнил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, для обеспечения безопасности работать в селе остались 20 правоохранителей, остальные вернулись в пункт постоянной дислокации и прекратили патрулировать улицы.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. Один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще двое пострадали и были госпитализированы. Было задержано 174 человека. Расследуется дело об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

По одной из версий, конфликт произошел из-за недовольства поведением цыган, которые якобы приставали к несовершеннолетним девушкам либо пытались изнасиловать одну из них. По другой версии, все началось из-за ссоры детей около местного пруда.

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