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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Пропавший при выполнении трюка под водой индийский фокусник найден мертвым

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн — РИА Новости. Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири, пропавший без вести в Калькутте во время исполнения сложного трюка, был найден мертвым, пишет газета Times of India со ссылкой на представителей местной полиции.

Источник: AFP 2019

Как сообщалось ранее, фокусник решил повторить знаменитый номер легендарного американского иллюзиониста Гарри Гудини, когда тот освобождался от оков из ящика, в котором его запирали под водой со связанными руками. В воскресенье Лахири также был помещен под водой в стеклянный куб, после чего «мага» погрузили в воды одного из рукавов Ганга, на котором стоит Калькутта. Однако с тех пор на поверхности Лахири так и не появился.

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Узнав о случившемся, полиция и спасатели начали поиски пропавшего фокусника, к операции была подключена команда аквалангистов. Первый день поисков результата не принес, однако к концу понедельника полиция обнаружила в воде тело Лахири. В тот же вечер брат иллюзиониста опознал его тело.

Специалисты отмечают, что во время выполнения трюка Лахири допустил несколько грубых ошибок, которые и привели к столь трагическому исходу. В частности, одежда на фокуснике значительно стесняла его движения в реке и, вероятно, не позволяла мужчине выбраться из-под толщи воды на поверхность в условиях сильного течения.

В свою очередь, ряд коллег погибшего утверждают, что Лахири «немного недоставало» практики для выполнения столь опасного трюка.

Полиция ведет расследование случившегося.

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