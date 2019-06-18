Пропавший при выполнении трюка под водой индийский фокусник найден мертвым

12:31 (мск), источник: РИА Новости
Как сообщалось ранее, фокусник решил повторить знаменитый номер легендарного американского иллюзиониста Гарри Гудини, когда тот освобождался от оков из ящика, в котором его запирали под водой со связанными руками. В воскресенье Лахири также был помещен под водой в стеклянный куб, после чего «мага» погрузили в воды одного из рукавов Ганга, на котором стоит Калькутта. Однако с тех пор на поверхности Лахири так и не появился.
Узнав о случившемся, полиция и спасатели начали поиски пропавшего фокусника, к операции была подключена команда аквалангистов. Первый день поисков результата не принес, однако к концу понедельника полиция обнаружила в воде тело Лахири. В тот же вечер брат иллюзиониста опознал его тело.
Специалисты отмечают, что во время выполнения трюка Лахири допустил несколько грубых ошибок, которые и привели к столь трагическому исходу. В частности, одежда на фокуснике значительно стесняла его движения в реке и, вероятно, не позволяла мужчине выбраться
В свою очередь, ряд коллег погибшего утверждают, что Лахири «немного недоставало» практики для выполнения столь опасного трюка.
Полиция ведет расследование случившегося.