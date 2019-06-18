16:16 (мск), источник: РИА Новости
Суд арестовал 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
ПЕНЗА, 18 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.
Как сообщил РИА Новости
Конфликт между цыганским и нецыганским населением Чемодановки вспыхнул 13 июня. В массовой драке пострадали пять человек, один получил серьезную
Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.
После конфликта из Чемодановки и соседнего села Лопатки добровольно уехали все цыгане.
Как сообщалось в одном из пабликов во «ВКонтакте», конфликт начался
Губернатор региона Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.