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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 18 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов, 28 участников конфликта отправлены в СИЗО на два месяца.

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Конфликт между цыганским и нецыганским населением Чемодановки вспыхнул 13 июня. В массовой драке пострадали пять человек, один получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

После конфликта из Чемодановки и соседнего села Лопатки добровольно уехали все цыгане.

Как сообщалось в одном из пабликов во «ВКонтакте», конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли и начали драку.

Губернатор региона Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.

 Все цыгане уехали из Чемодановки
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