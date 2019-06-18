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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин добился компенсации за пытки пьяных полицейских

В Татарстане суд обязал МВД выплатить местному жителю 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за истязания со стороны двух пьяных участковых. Сторона заявителя просила 1,5 миллиона и будет подавать апелляцию. Полицейские избили мужчину ради признания в краже и были осуждены условно.

Лениногорский городской суд Татарстана обязал МВД выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за истязания со стороны двух пьяных участковых, сообщает «Зона права».

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В ходе судебного заседания прокурор настаивал, что 80 тысяч рублей будет достаточно. Сторона ответчика отказывалась признавать требования мужчины. Потерпевший и его адвокат требовали 1,5 миллиона рублей — такую сумму в среднем присуждает ЕСПЧ по аналогичным делам — и будут подавать апелляцию.

25-летнего Шарифуллина избили 13 августа 2017 года в Лениногорске. В тот день двое пьяных полицейских Альберт Самигуллин и Виталий Мустафин посадили его в машину, дважды ударили и привезли в опорный пункт полиции. Там его били по лицу, спине и в область грудной клетки, угрожали ударить огнетушителем и требовали признаться в краже плитки из магазина. В результате он написал явку с повинной.

В декабре 2018-го Лениногорский городской суд приговорил майоров полиции Самигуллина и Мустафина к пяти и четырем года условного срока соответственно по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК). Свою вину они не признали.

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