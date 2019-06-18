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19:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Восстановлена хронология конфликта с цыганами в Чемодановке

Конфликт в пензенском селе Чемодановка начался с инцидента на местном пруду, где к загоравшим школьницам приставали молодые цыгане. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на селян и очевидцев.

Источник: РИА "Новости"

Источники в Следственном комитете сообщили изданию, что в ситуации с приставаниями ведомство не нашло «ничего криминального».

Девочки дали отпор и убежали, а затем пожаловались на приставания родителям. Те собрали 10−15 безоружных мужчин и отправились к домам цыган, чтобы переговорить с семьями пристававших к их детям молодых людей, но «разговор не задался», и на место прибыла группа цыган с битами и топорами. По оценке продавщицы сельского магазина, к дому, где завязалась драка, подтянулись не менее 100 цыган.

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«Сначала ругались они. А потом как начали махать. Сергей Пугачев (пострадал в результате драки и находится в реанимации — прим. “Ленты.ру”) с еще одним мужчиной просто в стороне стояли. Но им досталось больше всех. Их сначала загнали в угол, к забору, а потом начали бить. Человек десять их били», — рассказала женщина.

Она также подтвердила слова селян о том, что на место конфликта несколько раз безуспешно вызывали полицию, и когда дозвониться удалось, прибыли только двое полицейских, которые потребовали прекратить драку.

Цыгане отказались подчиниться им и стали разбегаться только после прибытия к силовикам подкрепления.

Некоторых задержали, но большинству участвовавших в драке цыган удалось скрыться, утверждает женщина.

На следующий день после драки местные жители провели народный сход, где потребовали от властей защитить их. В Чемодановку ввели дополнительные силы правопорядка, а через несколько дней после конфликта стало известно об отъезде из села всего цыганского населения.

18 июня были арестованы все 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке в Чемодановке.

В результате драки, которая произошла 13 июня, погиб один человек, один попал в реанимацию, трое получили травмы.

События в пензенском селе приобрели широкий общественный резонанс: в частности, дело комментировали в Кремле и Совете по правам человека при президенте России.

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