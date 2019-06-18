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18 июня, источник: Интерфакс

Футболист Кокорин захотел отбывать наказание в одной колонии с братом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Осужденный по делу о хулиганстве футболист Александр Кокорин желает отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы дала рекомендации об этом руководству учреждения ФСИН, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Источник: РИА "Новости"

Члены ОНК посетили Кокорина при проверке СИЗО-2 («Бутырка»). По словам Мельникова, сложившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.

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В «деле Мамаева и Кокорина» идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Вторая потасовка — с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным — случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо фигурантов дела причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (п. «а» ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием стула в качестве оружия в отношении Пака (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовицкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты «совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Суд оправдал Кирилла Кокорина по одному из эпизодов. Все четверо фигурантов в ходе предварительного и судебного следствия частично признали свою вину.

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