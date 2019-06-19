09:19 (мск), источник: ТАСС
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в
«В Северском районе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса на автодороге А-146. По предварительным данным, пострадали 17 человек», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, среди доставленных в больницу пассажиров автобуса есть дети.
«На момент столкновения в автобусе находились порядка 20 человек. Среди доставленных в больницу для осмотра врачами есть дети», — сказали в ведомстве.
«Там 17 пострадавших, все взрослые, доставлены в больницу. Трое, по информации больницы, средней тяжести, у остальных, по предварительной информации, легкие травмы», — сказал собеседник агентства.
По данным полиции, инцидент произошел на 43-м км трассы Краснодар — поселок Верхнебаканский. Согласно предварительным сведениям, водитель автобуса марки «Богдан» допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком Volvo. Автобус следовал по маршруту 546 (поселок Ахтырский — Краснодар).