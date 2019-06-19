10:46 (мск), источник: ТАСС
Выявлена сеть финансистов ИГ, собиравших деньги в 6 федеральных округах России
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/ — В СК сообщили, что для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее 8 млн рублей.
Следственный комитет России сообщил о выявлении сети финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», собиравших средства для террористов в шести федеральных округах. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, вступившие в ряды ИГ в Сирии граждане России с 2014 по сентябрь 2017 года организовали сбор средств на территории РФ.
«Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ», — сказала Петренко.
В Москве и Подмосковье задержаны двое подозреваемых. Следователями Главного следственного управления СК РФ по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, ГУЭБиПК МВД и Центра «Э» ГУ МВД по