Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
15 наших звезд, которые умерли молодыми
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Встала на четвереньки: Ратаковски разделась при друзьях мужа
Молодой помощник депутата приехал в Москву и умер
Под каблуком: кто заставил женщин носить шпильки
Кроуфорд, Бондарчук, Валерия и другие звезды 50+ в купальниках
Звездные пары, в которых детей воспитывают отчимы
«Иван Вадимыч!»: Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
16Давай на Домбай!
12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ 100

Двух капитанов полиции из Линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево, записавших и распространивших видео катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, наказали за неэтичный поступок. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевский на своей странице в Facebook

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Вот и выяснилось, от кого в интернет утекли записи катастрофы “Суперджета” с камер наблюдения Шереметьево. Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции», — написал парламентарий и опубликовал ответ МВД на свое обращение.

Из документа следует, что капитаны Вишняков и Кудашов сделали запись катастрофы, а затем один из них распространил ее среди знакомых через WhatsApp, оттуда ролик попал в сеть. МВД не установило в действиях своих сотрудников состав административного правонарушения, но их поступок «противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах».

На основании этого капитан Вишняков был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а его коллеге объявлен выговор.
Читайте также
До катастрофы в Шереметьево молнии били в Sukhoi Superjet 16 раз. Серьезных проблем они не создавали

14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Из документа следует, что после попадания в SSJ 100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в документе отмечается, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было. Подтверждено, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу.

5 мая самолет SSJ 100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

Читайте также

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
 Алибасов дал первое интервью после отравления
Девушки массово начали пить чай с груди
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ 100
Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса
МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в «Шереметьево»
В МЧС объяснили задержку подкрепления при катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Совбез РФ предупредил мировое сообщество о новой эре терроризма
Российская экономика за год потеряла 223 млрд из-за больничных
Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Осьминог намертво «приклеился» к трем девушкам (видео)
В ГД обеспокоены применением закона «о неуважении к власти»
Скандальный капитан покинул футбольный клуб «Спартак»
Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Lada рассекретила долгожданную новинку «для города» Кроссовер XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
Звездные пары, в которых детей воспитывают отчимы Рассказываем о звездных семьях, где отчимы принимают детей жены как своих родных
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь