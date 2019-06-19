Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ 100

«Вот и выяснилось, от кого в интернет утекли записи катастрофы “Суперджета” с камер наблюдения Шереметьево. Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции», — написал парламентарий и опубликовал ответ МВД на свое обращение.
Из документа следует, что капитаны Вишняков и Кудашов сделали запись катастрофы, а затем один из них распространил ее среди знакомых через WhatsApp, оттуда ролик попал в сеть. МВД не установило в действиях своих сотрудников состав административного правонарушения, но их поступок «противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах».
На основании этого капитан Вишняков был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а его коллеге объявлен выговор.
14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Из документа следует, что после попадания в SSJ 100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в документе отмечается, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было. Подтверждено, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу.
5 мая самолет SSJ 100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.
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