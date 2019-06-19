14:40 (мск), источник: ТАСС
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/ — Он получил смертельное ранение, когда чистил наградной пистолет.
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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/ — Он получил смертельное ранение, когда чистил наградной пистолет.
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома. Об этом в среду заявил член коллегии при МВД Украины Антон Геращенко.
«Примерно час назад жена Тымчука позвонила в полицию и сообщила, что он чистил наградной пистолет и получил ранение. К приезду скорой он скончался», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».