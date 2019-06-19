Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Как есть за «копейки» и быть здоровым
"Живем в страхе": как у людей отнимают квартиры
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
15 наших звезд, которые умерли молодыми
Умирающий Говорухин выставил жене требование
Подросток умер на глазах у семьи на похоронах
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Путин назвал случившееся наглостью: чиновнику грозит арест
Зеленский предупредил о "мощном ударе" по России
Сергей Жуков с женой и детьми отдыхает в Нью-Йорке
17-летняя дочь Климовой вступилась за маму на волне слухов о ее разводе
Уральский полицейский шантажем добивался интима от подчиненных
Состояние очень опасное: врач о приступе Меркель
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
11Победители конкурса National Geographic Travel Photographer of the Year
13:51 (мск), источник: Интерфакс

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС). Об этом «Интерфаксу» и изданию «Гордон» сообщили информированные источники.

По данным собеседников «Интерфакса», следствие предварительно предполагает, что он застрелился при чистке наградного пистолета.

«Дмитрий Тымчук погиб. 40 минут назад. Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности», — сказал источник «Гордона».

Затем эту информацию подтвердил депутат Рады Антон Геращенко.

Тымчуку было 45 лет. Он был подполковником запаса, военным и политическим журналистом, популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы «Информационное сопротивление», которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. Также он руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».

В ноябре 2018 года Тымчук оказался среди 322 граждан Украины, попавших под российские санкции.

Россия-Украина: взаимные санкции
25 маяПредставитель Зеленского признал невозможность отказа от торговли с Россией
20 маяСовбез ООН отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о языке
20 маяЗеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых
Распространившего видео катастрофы SSJ 100 полицейского уволили
Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Российская экономика за год потеряла 223 млрд из-за больничных
Осьминог намертво «приклеился» к трем девушкам (видео)
Художник создал забавную классификацию пассажиров метро
Скандальный капитан покинул футбольный клуб «Спартак»
Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Lada рассекретила долгожданную новинку «для города» Кроссовер XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Я- мама и хочу на работу. Или не хочу? 719
по следам или "в ее возрасте такое носить уже нельзя" 433
Женские штучки для маленького женского счастья 268
Жильё далеко от родных 201
Леди
Гела Месхи нашел замену Екатерине Климовой Актеру приписали роман с 28-летней коллегой.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь