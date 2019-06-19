В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

По данным собеседников «Интерфакса», следствие предварительно предполагает, что он застрелился при чистке наградного пистолета.
«Дмитрий Тымчук погиб. 40 минут назад. Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности», — сказал источник «Гордона».
Затем эту информацию подтвердил депутат Рады Антон Геращенко.
Тымчуку было 45 лет. Он был подполковником запаса, военным и политическим журналистом, популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы «Информационное сопротивление», которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. Также он руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».
В ноябре 2018 года Тымчук оказался среди 322 граждан Украины, попавших под российские санкции.
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