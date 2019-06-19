Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
В России появилась трасса с 40-километровой сплошной линией
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Куркова, Вилкова, Климова на модной презентации в Москве
Банки попросили смягчить требования к ипотечникам-банкротам
Ляпы Трампа: самые неловкие моменты президентстваОт неожиданно долгих рукопожатий до момента, когда он забыл собственную жену
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
15 наших звезд, которые умерли молодыми
Пилот-убийца МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Интервью Алибасова после отравления объяснило все
“Мы боимся за наших детей”: россияне обратились к Путину
Бари Алибасов сделал заявление о своём отравлении
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Альбина Джанабаева в купальнике и парео украсила обложку журнала
Звездные пары, в которых детей воспитывают отчимы
«Иван Вадимыч!»: Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Уральский полицейский шантажем добивался интима от подчиненных
Состояние очень опасное: врач о приступе Меркель
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
15:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Представитель МВД Артем Шевченко в беседе с «Громадське» сообщил, что сейчас рассматриваются три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Ранее 19 июня стало известно, что Тымчук в момент смерти находился в доме не один, у присутствовавшей там же гражданки берут показания следователи. Соседи утверждают, что не слышали звука выстрела.

Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме.

Нардеп Антон Геращенко сообщил, что его однопартиец погиб во время чистки наградного пистолета.

До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе.

Россия-Украина: взаимные санкции
25 маяПредставитель Зеленского признал невозможность отказа от торговли с Россией
20 маяСовбез ООН отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о языке
20 маяЗеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
 Алибасов дал первое интервью после отравления
Девушки массово начали пить чай с груди
Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых
Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Госдума приняла закон о выращивании конопли в медицинских целях
Распространившего видео катастрофы SSJ 100 полицейского уволили
Семья использовала редкую чашу за 5 млн долларов как подставку
Осьминог намертво «приклеился» к трем девушкам (видео)
Скандальный капитан покинул футбольный клуб «Спартак»
Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Lada рассекретила долгожданную новинку «для города» Кроссовер XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Дети
Звездные пары, в которых детей воспитывают отчимы Рассказываем о звездных семьях, где отчимы принимают детей жены как своих родных
Леди
Гела Месхи нашел замену Екатерине Климовой Актеру приписали роман с 28-летней коллегой.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь