19 июня, источник: Интерфакс
Бизнесмена Бойко-Великого задержали после допроса
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Предприниматель Василий
«Не отрицаю, он задержан в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата)», — сказал Аверьянов.
Ранее СМИ сообщали о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс». «Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал», — сказал тогда защитник «Интерфаксу».
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время
В свою очередь «Вашъ финансовый попечитель» имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле — ООО КБ «Кредит-экспресс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Ранее