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19 июня, источник: Интерфакс

Бизнесмена Бойко-Великого задержали после допроса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по делу о растрате, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Аверьянов.

Источник: РИА "Новости"

«Не отрицаю, он задержан в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата)», — сказал Аверьянов.

Ранее СМИ сообщали о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс». «Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал», — сказал тогда защитник «Интерфаксу».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время Бойко-Великий — руководитель и основной владелец ОАО «Вашъ финансовый попечитель» (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО «Русское молоко» (на 33,34% принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель») и является совладельцем ООО «Стройинвест-3».

В свою очередь «Вашъ финансовый попечитель» имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле — ООО КБ «Кредит-экспресс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для «Русского молока». Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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