Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Милиция Беларуси решила спрятать от туристов российские авто
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян?
Ляпы Трампа: самые неловкие моменты президентстваОт неожиданно долгих рукопожатий до момента, когда он забыл собственную жену
Я был связан: Алибасов дал интервью после своего отравления
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Встала на четвереньки: Ратаковски разделась при друзьях мужа
Молодой помощник депутата приехал в Москву и умер
«Остались кожа да кости»: Алена Шишкова тает на глазах
Александр Цекало с молодой женой не скрывают чувств на публике
36-летняя звезда шоу «Шесть кадров» впервые стала мамой
Звездные пары, в которых детей воспитывают отчимы
Москвичка рассказала, почему жить в маленькой квартире — каторга
Найдена самая тесная квартира Москвы
Фоторепортажи
1313 самых зрелищных научных фотографий из России
16Давай на Домбай!
19 июня, источник: Интерфакс

Бизнесмену Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении $500 тыс

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Следствие предъявило обвинение предпринимателю Василию Бойко-Великому по делу о хищении полумиллиона долларов, сообщил в среду «Интерфаксу» его адвокат Алексей Аверьянов.

«Предъявлено обвинение в хищении 500 тыс. долларов в 2014 году со счета господина Шеина (ч. 4 ст. 160 УК РФ — ИФ) в банке “Кредит-Экспресс”. Вину Бойко-Великий не признает», — сказал Аверьянов. По словам защитника, по данной сделке существовал договор займа, «о чем имеются расписки».

Адвокат добавил, что Бойко-Великий связывает уголовное преследование со своей «гражданско-общественной позицией». Аверьянов уточнил, что уголовное дело находится в производстве центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Он отметил, что в четверг следствие может выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена.

Ранее сообщалось о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс».

«Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал», — сказал тогда адвокат Аверьянов «Интерфаксу», комментируя публикации.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время Бойко-Великий — руководитель и основной владелец ОАО «Вашъ финансовый попечитель» (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО «Русское молоко» (на 33,34% принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель») и является совладельцем ООО «Стройинвест-3».

В свою очередь «Вашъ финансовый попечитель» имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле — ООО КБ «Кредит-экспресс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для «Русского молока». Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Порошенко представил новый «спецназ» против России
Школьникам, провалившим ЕГЭ из-за ручек, объявили их баллы
Бизнесмена Бойко-Великого задержали после допроса
Кучма назвал условие снятия блокады с Донбасса
ПСЖ определился с суммой, за которую готов расстаться с Неймаром
Осьминог намертво «приклеился» к трем девушкам (видео)
Семья использовала редкую чашу за 5 млн долларов как подставку
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Lada рассекретила долгожданную новинку «для города» Кроссовер XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
36-летняя звезда шоу «Шесть кадров» впервые стала мамой У Ирины Медведевой родился сын
Леди
Гела Месхи нашел замену Екатерине Климовой Актеру приписали роман с 28-летней коллегой.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь