19 июня, источник: Интерфакс
Бизнесмену Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении $500 тыс
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Следствие предъявило обвинение предпринимателю Василию
«Предъявлено обвинение в хищении 500 тыс. долларов в 2014 году со счета господина Шеина (ч. 4 ст. 160 УК РФ — ИФ) в банке “Кредит-Экспресс”. Вину
Адвокат добавил, что
Он отметил, что в четверг следствие может выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена.
Ранее сообщалось о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка «Кредит-экспресс».
«Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал», — сказал тогда адвокат Аверьянов «Интерфаксу», комментируя публикации.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время
В свою очередь «Вашъ финансовый попечитель» имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле — ООО КБ «Кредит-экспресс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
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