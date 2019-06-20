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04:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Возбуждено уголовное дело после жалобы россиян Путину на железную дорогу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жалобы жителей Челябинской области, поступившей на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В селе Варна рассказали, что населенный пункт разделен на две части участком Южно-Уральской железной дороги. На путях нет пешеходного перехода, поэтому жителям приходится каждый день пролезать под вагонами стоящих поездов, чтобы попасть в другую часть села.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи осмотрели место происшествия и опросили жителей, подавших жалобу, а также представителей Южно-Уральской железной дороги и главу местной администрации.

СК начал проводить проверки по факту обращений россиян на прямую линию 17 июня. Уголовное дело в Челябинской области стало первым, возбужденным после обращений.

Прямая линия с Путиным состоится в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются с 9 июня.

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