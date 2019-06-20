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13:55 (мск), источник: РИА Новости

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. Следователи возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который в мае в своем рабочем кабинете напал на журналиста, сообщает СУСК РФ по республике.

Источник: ВГТРК

На этот раз речь идет о статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Зайцев с сообщниками организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира и предназначенный для строительства полигона твердых бытовых отходов за счет средств бюджета.

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Как утверждают следователи, Зайцев сначала помог знакомому зарегистрировать этот участок на свое имя, затем его перерегистрировали на другого человека. С 2010 по 2017 год районная администрация арендовала участок, после чего выкупила его за пять миллионов рублей.

В СК считают, что такими действиями Зайцев нанес бюджету Ширинского района ущерб на более чем шесть миллионов рублей.

Первое дело против Зайцева возбудили по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности. В конце мая глава района напал на журналиста телеканала «Россия 24», который задавал ему неудобные вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров при пожарах весной 2015 года. Тогда Зайцева осудили за халатность, но сразу же освободили по амнистии к 70-летию Победы.

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