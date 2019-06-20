17:18 (мск), источник: РИА Новости
Бойко-Великий назвал свое задержание попыткой давления на бизнес
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Обвиняемый в многомиллионной растрате бизнесмен Василий
По версии следствия, в 2013—2018 годах
По словам Мельникова,
«Бойко-Великий свое задержание и пребывание в ИВС считает незаконным и предполагает, что это попытка давления на его бизнес. Он переживает за 2 тысячи человек, которые работают у него в компании», — сказал собеседник агентства.
В камеру
«Сам он пожаловался на неудобный матрас, на котором невозможно спать. Ранее он рассказал, что раньше его уже помещали незаконно в СИЗО, и за десять лет матрасы не изменились. ЕСПЧ в прошлом году присудил ему компенсацию. Он намерен обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову», — заявил Мельников.
По словам правозащитника, другие шесть фигурантов этого уголовного дела находятся в том же ИВС по ЮЗАО.
«Наибольшую обеспокоенность у нас вызвала судьба Аллы Кабановой. Она инвалид третьей группы. У нее целый ряд заболеваний, в том числе аритмия, сахарный диабет, гипертония, тромбоз и другие заболевания. Передвигается она при помощи палочки. Как она пояснила, вчера следователи сказали ей, что она уезжает ненадолго и вечером будет дома, поэтому она не взяла лекарства. А ей жизненно необходимо ежедневно принимать восемь видов разных лекарств. Ей ночью вызывали “скорую”», — подытожил Мельников.