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20:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии

В Грузии радикалы напали на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По его данным, Гаврилов возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая прошла 20 июня в Тбилиси. Депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство присутствующих в зале оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Оппозиционеры покинули зал, заседание сессии было прервано.

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После этого российская делегация вернулась в гостиницу в центре Тбилиси. У входа в здание собрались люди, которые требовали от Гаврилова публично извиниться за свой поступок и немедленно покинуть страну. Некоторые участники акции пытались попасть внутрь здания и требовали личной встречи с депутатом.

На место прибыла полиция. Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян. После этого микроавтобус направился в аэропорт.

Затем участники акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. Сам Кобахидзе заявил, что немедленно бы отреагировал на случившееся, если бы находился в стране.

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«К сожалению, у меня не было возможности немедленно отреагировать, исходя из того, что я не нахожусь в Грузии. Я немедленно потребовал приостановить сессию, как только узнал о случившемся», — заявил он.

Ранее 20 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность сближения Грузии с Россией на почве единой религии. «Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами», — заявила грузинский лидер.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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