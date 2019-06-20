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21:16 (мск), источник: ТАСС

Оппозиция в Грузии вместе с митингующими штурмует здание парламента

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Представители разных оппозиционных партий Грузии вместе с многотысячной толпой в четверг штурмуют здание парламента страны в центре Тбилиси на фоне скандала вокруг депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Кадры штурма транслируются в прямом эфире грузинской телекомпании Imedi.

Источник: Reuters

По данным телеканала, митингующие пытаются прорвать полицейский кордон у парадного входа в парламент на проспекте Руставели. Им преградили путь сотрудники отряда специального назначения. В спецназ летят бутылки воды и другие предметы. Полиции пока удается частично сдерживать толпу. Несколько митингующих прорвались во внутренний двор парламента.

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