00:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
История 36-летней Луизы Хайруллиной — кассира из Башкирии — похожа на настоящий детектив.
Ей удалось совершить идеальное преступление: похитить из банка, где она работала, без малого 25 миллионов рублей и бесследно исчезнуть вместе с семьей. Теперь воровку ищут все — от полиции до экстрасенсов, за любую информацию о ней обещана награда в один миллион. Между тем в соцсетях появился загадочный аккаунт, где публикуются сообщения от имени Луизы Хайруллиной, а пользователи сделали преступницу настоящим героем — ее поддерживают и желают удачи. В таинственной истории идеального преступления
Данный текст ни в коей мере не направлен на оправдание правонарушений. Вне зависимости от личного отношения граждан к конкретным банкирам и банковской сфере в целом кража была и остается уголовным преступлением.
…В четверг, 23 мая, одной из дочерей Луизы Хайруллиной исполнилось 12 лет. Луиза пообещала своему отцу Рамилю Мулахметову, что вся семья приедет к нему в гости в выходные. Рамиль ждал дочь и в субботу, и в воскресенье — но она так и не приехала. В понедельник 27 мая Рамиль решил проведать ее на работе, в отделении банка города Салавата, где Луиза работала старшим кассиром. Отделение открылось в 10:00, а в 11:30 туда зашел Рамиль. Сотрудница банка за стойкой объяснила ему, что Хайруллина отпросилась с работы, чтобы сходить с ребенком в больницу.
Около 14:30 Рамиль вновь приехал в банк, встретил там управляющую, которая сказала ему, что Луиза еще не вернулась. После этого отец Луизы уехал на дачу, а в 17:30 управляющая позвонила ему сама. Она стала интересоваться, не связывалась ли с ним дочь или ее муж Марат. Узнав, что звонков не было, управляющая обратилась в полицию. Вечером 27 мая оперативники пришли к Мулахметову и стали настойчиво интересоваться, где находится его дочь.
Днем 28 мая
Пропажу денег в банке заметили лишь вечером, во время проверки. К тому времени телефон Луизы уже не отвечал.
Вместе с Хайруллиной и деньгами бесследно исчезли ее 41-летний муж Марат и две дочки 8 и 11 лет. По предварительным данным, они могли скрыться либо на белом автомобиле Renault Duster, либо на белом же Daewoo Matiz (в семье было две машины). Вещи, разбросанные по дому Хайруллиных, наводили на мысль, что собирались они второпях.
Луиза и Марат Хайруллины прожили вместе больше 20 лет. Их семья считалась вполне благополучной, соседи отзывались о них хорошо. «Для нас это [исчезновение] неожиданно, для нас это шок. Не понимаю, какие мотивы были, чтобы это совершить. Семья хорошая была, всегда вместе были с детьми, две девочки катались на велосипедах», — говорит одна из соседок Хайруллиных.
До того как пожениться, Луиза и Марат жили в соседних домах на улице Бочкарева, а после свадьбы и рождения детей перебрались в более престижный район — на бульвар Салавата Юлаева, где построили двухэтажный коттедж. Марат Хайруллин, по словам знакомых, всегда мечтал построить для своей семьи дом. Он много работал и делал все, чтобы его близкие жили в достатке. Друзья характеризуют его как спокойного и порядочного человека, который никому не грубил и никого не обижал.
Его мать работала в банке, отец — в частном охранном предприятии (ЧОП). С 2002-го по 2005 год Марат сменил в качестве мест работы четыре банка. В последние годы муж Луизы, по некоторым данным, занимался перепродажей автомобилей.
Под стать Марату была и его супруга. Луиза работала в банке пять лет и выросла до должности старшего кассира, которая открывает доступ абсолютно ко всем банковским помещениям. У руководства и коллег Хайруллина была на хорошем счету и пользовалась доверием благодаря обязательности и пунктуальности. За все время работы она ни разу не опоздала. Само собой, и у службы безопасности никаких нареканий к Луизе не было.
Никто из ее знакомых, с которыми СМИ общались после кражи, не смог назвать Луизу авантюристкой. Перед побегом она удалила в соцсетях почти все свои страницы, кроме одной. Там Хайруллина состояла в группах «Домашний очаг», «Клуб идеальных жен», «Супермама» и «Пальчики оближешь».
Главный вопрос, который встал в связи с башкирской «кражей века», — как вообще Луиза Хайруллина умудрилась унести из банка 24,5 миллиона рублей? И откуда столько наличных в небольшом провинциальном банковском отделении? Тут возможны три сценария: либо
Луиза как старший кассир контролировала, соответствует ли количество реальных денег в отделении записям в кассовой книге. Если бы при инкассации выявилась недостача, именно Хайруллина должна была бы первой оповестить об этом руководство банка. Никто не мог даже подумать, что в своей сумке она унесет из отделения не личные вещи, а огромную, по меркам Салавата, сумму денег. Впрочем, как водится, не обошлось без нарушения инструкций — об этом рассказала сотрудница банка Евгения Плотникова (имя изменено).
— Я, конечно, не работала с депозитами, но по поводу кассы могу сказать, что один человек помещение денежного хранилища не закрывает, это делает заведующий кассы или управляющий — они стоят над старшим кассиром. (…) В первую очередь это косяк руководителя, он не выявил изначально схему махинации.
В тихом омуте черти водятся — так гласит народная мудрость. Вот и в истории с казалось бы примерной семьей Луизы Хайруллиной со временем стали всплывать все более и более странные факты, говорящие об одном: беглецы далеко не так просты, как казалось. К примеру, Марат Хайруллин оказался старым знакомым судебных приставов: он оформил кредит на ремонт в коттедже, но платил его крайне небрежно.
Автомобиль Renault Duster, на котором, как считалось, сбежала семья, в 2017 году был сдан в ломбард, а потом оказался в залоге у банка.
Интересно и то, что родную сестру Луизы Хайруллиной — Эльзу Бармакову — в прошлом году Салаватский городской суд признал виновной в распространении наркотиков в значительном размере и отправил за решетку до сентября 2021 года. Обычно банковские службы безопасности очень внимательно отслеживают, нет ли судимостей у родственников их сотрудников. Но в случае с Луизой Хайруллиной этот факт
Если предположить, что семья Хайруллиных действительно погрязла в долгах, был простой выход: продать коттедж в престижном районе Салавата и переехать в жилье попроще. Тем более что в ипотеке у Хайруллиных была однокомнатная квартира. По некоторым оценкам, семья могла бы получить за свой коттедж, участок и хозпостройки около десяти миллионов рублей — это немногим меньше половины суммы, похищенной Луизой Хайруллиной. Тем не не менее
«Видел, как раза три к их дому поздно вечером подъезжали черные иномарки. К ним выходил мужчина, разговаривали на повышенных тонах. Странные ребята, точно не в гости заезжали», — рассказывал один из строителей, работавших неподалеку от дома Хайруллиных.
По одной из них, у Марата могли возникнуть проблемы с бизнесом по перепродаже автомобилей — то ли поссорился с партнерами, то ли нарвался на мошенников. По другой — Марат был склонен к азартным играм и мог влезть в долги и неприятности. Об этом говорил Рамиль Мулахметов, отец Луизы Хайруллиной. «Я ему [Марату] уже одалживал 1,5 миллиона, он остался должен тогда за эти игры, ставки, которыми он занимался. Это было в 2016 году. А теперь вроде бы тишина. И вдруг вновь это проявляется», — рассказал Мулахметов.
Луиза Хайруллина и ее семья находятся в розыске почти месяц. В случае поимки беглянке не светит ничего хорошего: МВД Башкирии возбудило в отношении нее уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Правда, для того, чтобы наказать воровку, ее вначале нужно поймать, а где она — никто не знает.
Возможно, Луиза и ее близкие смогли выехать за границу: загранпаспорта были у всех беглецов. Ближайшая от Салавата граница — с Казахстаном — находится всего лишь в семи часах езды. В пользу этой теории говорит загадочный
К посту была прикреплена фотография жилого комплекса (ЖК) «Гранд Алатау» в Нурсултане — столице Казахстана. А 11 июня в аккаунте появилось новое видео, которое автор записал (или записала), сидя на заднем сидении машины. На кадрах видно, что за окном мелькают высотные здания
Впрочем, есть и другие предположения, куда могли направиться Хайруллины: например, в одну из глухих деревень, чтобы переждать шумиху вокруг них. По другим данным, накануне исчезновения дочки Хайруллиных сказали школьным учителям, что на днях они «всей семьей едут к теплому морю». Для поиска пропавшей семьи родственники даже привлекли экстрасенсов: те сказали, что беглецы живы и могут прятаться в одной из деревень Казахстана, название которой схоже по звучанию со словом «Нежность».
Между тем пользователи соцсетей проявили удивительное единодушие в поддержке Луизы Хайруллиной. В сети даже появился хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги») — им пользователи отмечают публикации, в которых пишут об исчезнувшей и ее семье. Вот примеры некоторых сообщений:
«Молодец! Молюсь, чтобы не поймали» / «Надеюсь, не поймают» / «Удачи — и чтобы не поймали» / «Вот молодец. Я восхищен ею. Дай ей Бог, чтобы не нашли их» / «Умница. Надеюсь, не поймают» / «Вор у вора дубинку украл, как говорится!» / «Все поддерживают ее и никто не осуждает. Вот до чего жизнь нас всех довела» / «В нашей стране богатым и счастливым можно стать, только когда украдешь».
Сбежавших супругов Хайруллиных уже нарекли современными Бонни и Клайдом. Впрочем, нашлись и голоса против. «Удивляюсь глупости комментаторов, которые поддерживают воровку. Она же их у вкладчиков — бабушек и дедушек своровала. Как не стыдно ликовать и хвалить эту воровку!» — возмутился один из пользователей.
Впрочем, поддержать Луизу Хайруллину сегодня готовы не только словом. Башкирский общественный деятель и предприниматель Азамат Галин заявил, что если воровку поймают, он готов оплатить ей адвоката. «Если эту женщину поймают, оплачу ей адвоката. Мне кажется, ее не поймают. Похоже, все продумано было давно».
И эта огромная волна социального одобрения. Откуда она? Все просто: мы устали, что нас грабят. Нас грабят каждый день. Все все знают.
В сети уже появилась петиция, авторы которой требуют в случае поимки Луизы Хайруллиной освободить ее от уголовной ответственности. Не прошел мимо истории пропавшей семьи и известный шоумен Андрей Малахов, пообещав в прямом эфире миллион рублей за любую информацию о беглецах. Впрочем, своего владельца эти деньги до сих пор не нашли: где скрываются Хайруллины, сегодня не знает никто. И чем больше проходит времени после их загадочного исчезновения, тем призрачнее становятся шансы на поимку российских Бонни и Клайда.
— Народная молва — а соцсети по своей сути как раз и есть современное проявление народной молвы со всеми ее классическими фантазиями, гиперболами и верой в чудеса — всегда романтизировала удачливых разбойников, — комментирует ситуацию вокруг Луизы Хайруллиной кандидат медицинских наук, психиатр Петр Каменченко.
В этом люди видели воплощение некоторой абстрактной справедливости. Ограбить богатого, особенно если он обезличен, как банк, — подвиг. Украсть у такого же, как ты, — «крысятничество», подлость.
В повседневной жизни множество людей, сталкиваясь с нуждой и несправедливостью, не находят в себе сил им противостоять. Зато охотно делают это в своих фантазиях, идентифицируя себя с супергероями и представляя, как они совершают поступки, которые никогда не совершат в реальной жизни. Некоторые настолько вживаются в выдуманный образ, что начинают сами в это верить. В психологии это называется реакцией замещения. И еще. Подобные истории часто обрастают имитаторами и двойниками. Не удивлюсь, если в ближайшее время в сети появятся