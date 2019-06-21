09:35 (мск), источник: Известия
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
Злоумышленники делают фотографии мониторов компьютеров с персональной информацией.
Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock. По ее сведениям, одни из главных источников утечки информации о клиентах — банки, МФО и сотовые операторы.
Столь простой способ вывода данных объясняется тем, что защитные
Около 10% слитых в DarkNet данных о частных лицах опубликованы в виде фотографий экрана компьютера с персональной информацией, сделанных на мобильный телефон. Этот формат утечек практически не использовался в 2018 году и не привлекал внимания специалистов, говорится в отчете DeviceLock, с которым ознакомились «Известия».
В рамках исследования, охватившего период с января по май 2019 года, было проанализировано более 800 документов, выложенных на различные ресурсы DarkNet, а также образцов «работ» продавцов услуг «по пробиву» (незаконное получение информации о человеке по заказу). По оценкам аналитиков, в DarkNet есть информация о десятках миллионов россиян.
DarkNet — это скрытая сеть. Ее соединения устанавливаются только между доверенными лицами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов. Именно поэтому даркнет часто воспринимается как инструмент для коммуникации в различного рода подпольях и незаконной деятельности.
20% утечек данных были в B2B-компаниях (облачные сервисы или маркетплейсы услуг). Еще 10% сливов произошли в госструктурах. В качестве примера в компании привели хищение базы данных пациентов подмосковной службы скорой помощи, которая содержала имена граждан.
Утечкам, в частности инсайдерским, подвергаются очень разные организации, чаще всего связанные с личными финансами, поскольку из этих данных проще всего извлечь выгоду, подтвердил «Известиям» заместитель генерального директора Zecurion Александр Ковалёв. По его словам, в первую очередь речь идет о банках, например, на базе логинов и паролей 50 тыс. пользователей
Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян назвал личные данные клиентов новой нефтью.
— Цифровизация бизнеса увеличивает объем персональных данных, потенциально интересных мошенникам, и одновременно облегчает доступ к ним, способствует формированию черного рынка коммерческой информации как в форме украденных баз, так и услуг «пробива», — рассказал аналитик.
Для защиты сведений о клиентах компании используют
Чтобы избежать проблем со службой безопасности, люди, имеющие доступ к чужим данным, просто выводят информацию на экран и делают фотографию телефоном, с которого потом направляют ее заказчику, объяснил суть набирающей популярность схемы слива личной информации Ашот Оганесян.
По словам экспертов, полноценные
В международной практике реализуются механизмы информационных барьеров, которые используют и в большинстве российских кредитных организаций, разъяснил руководитель блока «Комплаенс и внутренний контроль» банка «Зенит» Рустам Мухаметшин. В ВТБ для защиты информации в цифровом виде применяются различные
Там добавили, что проблема утечки инсайдерской информации стоит не только перед банками, но и перед любой другой публичной компанией. В «Билайне», «Мегафоне», МТС и «Теле 2» не ответили на запрос «Известий» о частоте и способах «сливов» данных абонентов.
Фотографирование экрана с личными данными всё же менее эффективно, чем выгрузка баз данных на сторонние носители, их отправка в облачные хранилища или по электронной почте, отметил Александр Ковалёв из Zecurion. По его словам, таким точечным способом обычно сливаются не целые базы с информацией о клиентах, а единичные, но значимые данные.