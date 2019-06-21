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11:34 (мск), источник: РИА Новости

У брата Кейт Миддлтон угнали велосипед для собак

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон сообщил в своем Инстаграме о том, что его собаки «расстроились», после того, как у него похитили специальный велосипед для перевозки домашних животных.

Источник: AP 2019

«К сожалению, мой Dog Bike украли. Элла и Ко опустошены — поездки на этом велосипеде доставляли нам столько радости, а также тем, кого мы встречали на пути. У меня есть запись с камер видеонаблюдения, которую сейчас изучают. Очень хотелось бы найти велосипед», — написал Джеймс Миддлтон.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Джеймс Миддлтон рассказал, что велосипед украли недавно. Транспортное средство было уникальным — с огромной тележкой впереди. В ней Джеймс Миддлтон возил своих многочисленных четвероногих питомцев.

Известно, что Джеймс Миддлтон редко куда-то выходит без своих любимых собак, поэтому утрата велосипеда стала настоящим потрясением.

Несмотря на это, 32-летний брат герцогини решил извлечь пользу из несчастья. Он пообещал, что если публикация о велосипеде наберет 15 тысяч лайков, то он сделает пожертвование в приют для собак и кошек в Баттерси. Пост уже набрал почти 30 тысяч лайков.

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