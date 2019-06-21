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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек

ТБИЛИСИ, 21 июн — РИА Новости. Во время митинга в Тбилиси и его разгона пострадали 240 человек, сообщили в грузинском Минздраве.

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«102 из них остаются в клиниках», — уточнил заместитель главы ведомства Зузу Бозуа.

По его словам, среди пострадавших — 80 правоохранителей. Операция требуется двум гражданам, состояние одного из них тяжелое.

Наиболее частые причины обращения к медикам — травмы головы и ушибы.
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На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий».

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание.

Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.

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11:58 (мск)© Ньюстюб
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