Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
В россиянах проснулась страсть к коммунальному быту
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Отец-мусульманин сшил дочери платье на выпускной и прославился
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Волочкова показала, какая фигура у нее была в молодости
Похудевшая Юлия Высоцкая показала осиную талию
Илья Лагутенко показал редкое фото с дочками
«Повелитель кефира»: Собчак приучает сына к здоровому питанию
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как выглядит жизнь на маяке: фото
Фоторепортажи
16Давай на Домбай!
12Протесты перед зданием парламента Грузии
14:11 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Операция прошла совместно с МВД и Росгвардией. Всего задержали 12 человек, одного из них — в Москве.

«Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления», — отметили в ФСБ.

Во время обысков изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также экстремистская религиозная литература.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце прошлого года в Карачаево-Черкесии задержали восемь приверженцев «Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, еще пять — в Дагестане.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

ФСБ России пресекла деятельность четырех подпольных оружейных мастерских
Во время загрузки произошла ошибка.
24 мая© Ньюстюб
 Путин ответил на слова 'при Брежневе такого не было'
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Трамп предупредил Иран о «неминуемой» атаке США
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход депутата
Канал имени Москвы дал новую течь
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Отказ от доллара: Что советует Путину экономист Сергей Глазьев
Назван самый опасный вид рака в России
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Воровство на АВТОВАЗе вышло на новый технологический уровень Новая проблема российского автогиганта — воровство работниками «элементов технологического оборудования»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
Илья Лагутенко показал редкое фото с дочками Музыкант и его супруга Анна Жукова воспитывают 10-летнюю Валентину-Веронику и 9-летню Летицию
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь