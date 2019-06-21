14:11 (мск), источник: РИА Новости
ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В
Операция прошла совместно с МВД и Росгвардией. Всего задержали 12 человек, одного из них — в Москве.
«Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления», — отметили в ФСБ.
Во время обысков изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы,
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце прошлого года в
* Экстремистская организация, запрещенная в России.