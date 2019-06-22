Бастрыкин взял на контроль дело об избиении осужденных по статье 228 УК

Ранее сообщалось, что председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил обращение к Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело Евгеньева и Михеенко, осужденных по «наркотической» 228-й статье УК РФ, и довести до конца расследования по факту их избиений в московском ОВД.
«Ход расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий поставлен председателем СК России на контроль», — сообщила Петренко.
По ее словам, в связи с обращением председателя СЖР Бастрыкин поручил следователям ГСУ по Москве выяснить все обстоятельства преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц.
В обращении, Соловьев отмечал, что в настоящее время Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок, а во время расследования подверглись жесткому допросу с избиением в ОВД «Щукино». В тексте обращения отмечалось, что после телесюжетов в программе «Вести — Дежурная часть», посвященных этим историям, Управление собственной безопасности МВД России по Москве провело проверку и подтвердило факты избиения осужденных, а СКР осенью прошлого года завел уголовное дело по факту избиения.