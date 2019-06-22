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19:51 (мск), источник: РИА Новости

В Тбилиси более 120 человек приговорили к административному аресту

ТБИЛИСИ, 22 июн — РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что из более чем 300 человек, задержанных ранее в ходе протестов в Тбилиси, 121 приговорен к административному аресту, остальные освобождены.

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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

«Среди задержанных 121 человек приговорен к административному аресту, остальные освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение», — сказано в заявлении МВД.

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МВД отмечает, что ведомство уже приступило к изучению возможных фактов превышения правоохранителями служебных полномочий. По данным ведомства, эти лица на данный момент не служат в полиции.

Министерство также призывает собравшихся в субботу вечером митингующих в центре Тбилиси подчинятся закону и соблюдать порядок.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

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