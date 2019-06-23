05:38 (мск), источник: Вести.Ru
В Питере пес спас новорожденную малышку
Двухкилограммовая малышка двух суток от роду находится в городской больнице
Это совершенно недопустимо — оставление ребенка в таких условиях, но, к сожалению, каждый год бывает
один-два-тритаких случая.
Малышку обнаружил в кустах пес по кличке Мачо.
«Я понял, что она жива!» — делится заместитель командира взвода межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району г.
Первое время у девочки наблюдалось кислородное голодание. Она родилась недоношенной, но очень сильной. Сейчас полиция разыскивает мать — ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.