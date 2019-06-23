Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Поликлиники будут отмечать звездами — как отели
Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву
Как квартиры отравляют своих владельцев
Тест: угадайте цветок по фотографииСможете ли вы отличить ромашки от маргариток, сирень - от гортензии, а петунью - от настурции?
Дерзкий сигнал России для НАТО восхитил китайских экспертов
Путин сказал, откуда взялись миллиарды Захарченко
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Злой дух победил, Грузии больше нет: Стуруа о бунте
Модель пришла на вечеринку без белья, ее наказали
Ученые сделали неожиданное открытие о связи кофе и инсультов
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
«Повелитель кефира»: Собчак приучает сына к здоровому питанию
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
12Протесты перед зданием парламента Грузии
12Телефонный арт
05:38 (мск), источник: Вести.Ru

В Питере пес спас новорожденную малышку

Двухкилограммовая малышка двух суток от роду находится в городской больнице Санкт-Петербурга. Она полностью здорова, хорошо ест и даже улыбается во сне. Только фамилия ее неизвестна.

Это совершенно недопустимо — оставление ребенка в таких условиях, но, к сожалению, каждый год бывает один-два-три таких случая.
Наталья Филатова
заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы № 17 святителя Николая Чудотворца

Малышку обнаружил в кустах пес по кличке Мачо. Джек-рассел настойчиво тянул хозяина к дальним кустам, туда, где не бывает прохожих. Найденную девочку аккуратно перенесли в безопасное место. Как раз в это время парк патрулировали сотрудники Росгвардии, они и вызвали скорую.

«Я понял, что она жива!» — делится заместитель командира взвода межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга Евгений Толкачев.

Ребенка обнаружили через три часа после родов.

Первое время у девочки наблюдалось кислородное голодание. Она родилась недоношенной, но очень сильной. Сейчас полиция разыскивает мать — ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.

Читайте также

 "Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"
Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
Грузия обойдет запрет на перелеты в Россию
МЧС уточнило данные о пострадавших в аварии с катером под Тверью
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов из РФ
Видеоблогером из РФ заинтересовался старейший футбольный клуб
В США музыканты подали иск к компании Universal из-за пожара
Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Надоело: Брак vs Сожительство 418
Для себя родили, сами и выкручивайтесь? 300
Лидеры и ведомые. 226
Хамство 218
Леди
Нелепые наряды Барановской, Лорак и других звезд Юлия Барановская, Ани Лорак, Эмили Ратаковски, Миша Бартон и другие звезды с нашей и зарубежной стороны, которые разочаровали нарядами на этой неделе.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь