00:51 (мск), источник: Интерфакс
В результате столкновения катера с берегом пострадали восемь человек
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — В числе пострадавших пятеро детей.
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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — В числе пострадавших пятеро детей.
В Тверской области на реке Нерль катер столкнулся с берегом и опрокинулся, сообщили в субботу «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.
«Четверо пострадавших — трое детей и взрослый — направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу. Двое взрослых госпитализированы в ЦРБ Калязинского района», — рассказали «Интерфаксу» в областном минздраве.
В ведомстве отметили, что в настоящее время учреждения здравоохранения Тверской области оказывают пострадавшим вся необходимая медицинская помощь.
Инцидент произошел на реке Нерль недалеко от деревни Медвежье Калязинского района Тверской области, уточнили в региональном МЧС.