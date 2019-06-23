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00:51 (мск), источник: Интерфакс

В результате столкновения катера с берегом пострадали восемь человек

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — В числе пострадавших пятеро детей.

В Тверской области на реке Нерль катер столкнулся с берегом и опрокинулся, сообщили в субботу «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, в результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей. Их спасли очевидцы происшествия.

«Четверо пострадавших — трое детей и взрослый — направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу. Двое взрослых госпитализированы в ЦРБ Калязинского района», — рассказали «Интерфаксу» в областном минздраве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время учреждения здравоохранения Тверской области оказывают пострадавшим вся необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел на реке Нерль недалеко от деревни Медвежье Калязинского района Тверской области, уточнили в региональном МЧС.

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