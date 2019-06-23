В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе

«На реке Волга вблизи населенного пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода Василий Чапаев, следовавшего по маршруту Москва-Тетюши… Предварительно горел силовой кабель дизель-генератора», — говорится в сообщении.
Теплоход находится на ходу, после проверки оборудования и проветривания продолжит движение. Отмечается, что на борту 129 пассажиров, 42 члена экипажа.
«Погибших, пострадавших нет. Паника не допущена. Причина происшествия устанавливается», — добавили в ведомстве.
Также отмечается, что на место направлен пожарно-спасательный катер КС-110, а неподалеку находится толкач «Памир», который может отбуксировать к пристани Нижний Услон на расстоянии 200 метров.