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01:44 (мск), источник: Интерфакс

В МЧС уточнили данные о пострадавших в аварии с катером под Тверью

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Шесть человек пострадали после того, как катер врезался в берег под Тверью, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

«В катере находилось восемь человек. Пострадали шестеро, в том числе пять детей. Погибших нет», — сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что трое детей на вертолете доставлены в ЦРБ Калязинского района. Еще двоих детей и взрослого отвезли в областную больницу автотранспортом.

Ранее в Министерстве здравоохранения Тверской области сообщили, что в результате столкновения катера с берегом пострадали восемь человек.

Инцидент произошел 22 июня на реке Нерль недалеко от деревни Медвежье Калязинского района Тверской области. В региональном управлении МЧС рассказали, что очевидцы происшествия спасли с катера восемь человек.

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