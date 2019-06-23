01:44 (мск), источник: Интерфакс
В МЧС уточнили данные о пострадавших в аварии с катером под Тверью
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Шесть человек пострадали после того, как катер врезался в берег под Тверью, сообщили «Интерфаксу» в
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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Шесть человек пострадали после того, как катер врезался в берег под Тверью, сообщили «Интерфаксу» в
«В катере находилось восемь человек. Пострадали шестеро, в том числе пять детей. Погибших нет», — сказали в
Ранее в Министерстве здравоохранения Тверской области сообщили, что в результате столкновения катера с берегом пострадали восемь человек.
Инцидент произошел 22 июня на реке Нерль недалеко от деревни Медвежье Калязинского района Тверской области. В региональном управлении МЧС рассказали, что очевидцы происшествия спасли с катера восемь человек.