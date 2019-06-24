01:26 (мск), источник: ТАСС
Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии
УФА, 24 июня. /ТАСС/ — Три человека погибли, еще двое пострадали.
Мужчина напал с ножом на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии, трое погибли, еще двое пострадали. Сотрудники полиции ранили нападавшего в ногу, при оказании медпомощи он умер, сообщили ТАСС в
«В полицию Кармаскалинского района поступило сообщение, что в одной из отдаленных деревень мужчина с ножом бросается на людей. На место происшествия немедленно выехал экипаж
«Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако он, размахивая оружием, бросился на сотрудников. Тогда, в соответствии с законом “О полиции”, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило напавшего, тогда второй двумя пулями ранил напавшего в ногу», — рассказали в МВД по республике.
На месте происшествия работает