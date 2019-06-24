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01:26 (мск), источник: ТАСС

Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии

УФА, 24 июня. /ТАСС/ — Три человека погибли, еще двое пострадали.

Источник: Reuters

Мужчина напал с ножом на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии, трое погибли, еще двое пострадали. Сотрудники полиции ранили нападавшего в ногу, при оказании медпомощи он умер, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

«В полицию Кармаскалинского района поступило сообщение, что в одной из отдаленных деревень мужчина с ножом бросается на людей. На место происшествия немедленно выехал экипаж патрульно-постовой службы. Были найдены убитыми сестра нападавшего 1964 года рождения, а также двое соседей — супруги 1940 и 1943 годов рождения. Также с ножевыми ранениями к медикам обратились еще двое жителей деревни. Нападавший при оказании медицинской помощи скончался», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, нападавшим был местный житель 1972 года рождения, который «ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде».

«Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако он, размахивая оружием, бросился на сотрудников. Тогда, в соответствии с законом “О полиции”, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило напавшего, тогда второй двумя пулями ранил напавшего в ногу», — рассказали в МВД по республике.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Башкирии и сотрудники регионального подразделения Следственного комитета России.

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