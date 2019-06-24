01:31 (мск), источник: Интерфакс
Полиция уточнила информацию о напавшем на пост ДПС в Грозном
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — МВД по Чечне подтвердило, что личность мужчины, напавшего на пост ДПС в Грозном, установлена, и уточнила данные.
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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — МВД по Чечне подтвердило, что личность мужчины, напавшего на пост ДПС в Грозном, установлена, и уточнила данные.
Напавшим оказался житель Чечни 1997 года рождения. Ранее сообщалось, что это был мужчина 1996 года рождения.
В МВД добавили, что сотрудник УГИБДД, пострадавший при нападении, был госпитализирован. Он находится в состоянии средней тяжести.
Нападение произошло в Грозном на улице Шерипова в 18:05.
Пострадали сотрудник ДПС и сотрудник Росгвардии, находившийся рядом. Они ликвидировали нападавшего ответным огнем. В автомобиле обнаружили гладкоствольное ружье.
Со своей стороны осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы Чечни устанавливают связи напавшего с экстремистскими и террористическими организациями. Мотивы нападения пока не установлены.