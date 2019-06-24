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01:31 (мск), источник: Интерфакс

Полиция уточнила информацию о напавшем на пост ДПС в Грозном

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — МВД по Чечне подтвердило, что личность мужчины, напавшего на пост ДПС в Грозном, установлена, и уточнила данные.

Источник: РИА "Новости"

Напавшим оказался житель Чечни 1997 года рождения. Ранее сообщалось, что это был мужчина 1996 года рождения.

В МВД добавили, что сотрудник УГИБДД, пострадавший при нападении, был госпитализирован. Он находится в состоянии средней тяжести.

Нападение произошло в Грозном на улице Шерипова в 18:05.

Сотрудник ДПС остановил автомобиль Hyundai и потребовал предъявить документы. Водитель в ответ напал на него с ножом.

Пострадали сотрудник ДПС и сотрудник Росгвардии, находившийся рядом. Они ликвидировали нападавшего ответным огнем. В автомобиле обнаружили гладкоствольное ружье.

Со своей стороны осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы Чечни устанавливают связи напавшего с экстремистскими и террористическими организациями. Мотивы нападения пока не установлены.

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