13:11 (мск), источник: Коммерсантъ
В Казахстане рвутся снаряды
В Туркестанской области объявлено чрезвычайное положение после инцидента на складе боеприпасов.
Взрывы на складах боеприпасов воинской части № 44856 в Арыси Туркестанской области произошли в понедельник утром. Несмотря на оперативные действия властей, последствия инцидента пока устранить не удалось: склады горят, ударная волна от взрывов достигла жилых районов города.
Об инциденте в Туркестанской области Казахстана рассказал в своем видеоинтервью, размещенном в соцсетях, ее аким Умирзак Шукеев. «На территории воинской части произошли взрывы. В 9:20 поступило сообщение, была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, ближайшие населенные пункты. По масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город. Поэтому по всем направлениям города будут двигаться колонны, машины будут подбирать людей и выводить в специально организованные лагеря», — заявил Умирзак Шукеев.
Он также сообщил, что акимы районов области должны подготовить лагеря для расселения эвакуированных.
В свою очередь, президент Казахстана
«В настоящее время всеми структурными подразделениями АО НК КТЖ принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов. Информация о задержке поездов распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходят составы», — говорится в сообщении
По данным казахстанских СМИ, в больницы доставлено около 20 пострадавших, кроме того, развернуты два мобильных госпиталя на 100
Александр Константинов,